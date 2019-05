„Oczywiście temperatury tej nie można podkręcać w nieskończoność. Zaobserwowane przez nas zjawisko występuje w zakresie do 32,5 stopnia Celsjusza” - piszą autorzy pracy opublikowanej w „PLOS ONE”.

„W przypadku mężczyzn sytuacja jest odwrotna. Ich zdolności intelektualne zdecydowanie poprawiają się w miarę schładzania miejsca pracy” - dodają badacze z USA i Niemiec.

Nie jest to wielkim zaskoczeniem. Już wcześniejsze badania wskazywały na to, że panie preferują w swoim miejscu pracy raczej wyższe temperatury niż ich koledzy. Potwierdzić to jednak postanowiły zespoły z USC Marshall School of Business w Los Angeles oraz z Centrum Nauk Socjalnych WZB w Berlinie.

Do eksperymentu zaangażowano 24 grupy studentów i studentek; w każdej znajdowało się 23-25 uczestników (w sumie 542 osoby, z czego 42 proc. stanowiły kobiety).

Wszyscy mieli za zadanie rozwiązać serię matematycznych, logicznych i werbalnych testów sprawdzających aktualną wydajność poznawczą. Za dobre rozwiązanie testu uczestnik otrzymywał pewną gratyfikację finansową.