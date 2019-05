Pytanie za 100 pkt. Jeśli A jest większe od B, a B jest większe od C, to czy A jest większe od C? Brzmi banalnie, ale przez długi czas uchodziło za najlepszy test na zdolność wyciągania logicznych wniosków. Do tej pory dzieci spotykają się z nim w szkołach.

Przez długi czas uważano, że jedynie człowiek potrafi na nie poprawnie odpowiedzieć. Ale jak pokazały badania z ostatnich kilkudziesięciu lat, wnioskowanie poznawcze wcale nie jest zarezerwowane tylko dla ludzi. Wielu zwierzętom wyciąganie logicznych wniosków nie jest obce.

Człowiek stracił swoją wyjątkowość na tym polu, ale mogliśmy się pocieszać, że jedynie kręgowce posiadły zdolność wnioskowania i nie powinniśmy się jej spodziewać po mało rozwiniętych bezkręgowcach. Badania naukowców z Uniwersytetu w Michigan, które na początku maja ukazały się w „Biology Letters”, pokazują jednak, że nie jest to prawda. Niektóre bezkręgowce zachowują się zupełnie tak, jakby logicznie rozumowały.