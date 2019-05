"Udało nam się poskładać mające prawie 3 tys. lat historyczne puzzle" - ogłosili autorzy pracy zamieszczonej w "The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University". Ich odkrycie może rzucić nowe światło na to, co w Biblii jest literacką fikcją, a co prawdą historyczną.

Zagadkowy "Dom Dawida"

Bazaltowa stela Meszy, zwana również kamieniem Moabitów, została odkryta w 1868 r. przez francuskiego misjonarza Frederica Augustusa Kleina. Mierzy 124 cm wysokości i zawiera 34 linie starożytnych inskrypcji (zapisano je za pomocą alfabetu paleohebrajskiego opartego na znakach fenickich).

Znaleziono ją w miejscowości Dibon w dzisiejszej Jordanii, czyli tam, gdzie w czasach biblijnych znajdowało się Królestwo Moabu.

Sama stela została rozbita przez beduinów, ale archeologom udało się odzyskać większość jej fragmentów i poskładać (szacuje się, że z 1000 liter odzyskano około 700).