__________________

Walter Isaacson, Leonardo da Vinci, tłum. Michał Strąkow, wyd. Insignis Media

__________________

Leonarda znano w Mediolanie nie tylko z talentów, ale także z pięknej aparycji, muskularnej sylwetki oraz uroku osobistego. „Był mężczyzną o wyjątkowej urodzie i niezwykłym wdzięku – twierdzi Vasari. – Blaskiem postaci łagodził wszelką zawiść”.

Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na emfazę i skłonność do przesady typowe dla szesnastowiecznych biografów, to i tak ze wszystkich dostępnych nam relacji wyłania się obraz Leonarda – człowieka czarującego, przystojnego i posiadającego liczne grono przyjaciół. „Miał ujmujące usposobienie, które zaskarbiało mu względy wszystkich dookoła – pisze Vasari. – W rozmowie był nad wyraz przyjemny, przyciągał do siebie umysły ludzkie”. Podobnie zapamiętał Leonarda Paolo Giovio, który poznał artystę osobiście podczas pobytu w Mediolanie. „Był przyjacielski, uprzejmy i wielkoduszny, a twarz miał jasną i promienną – wspomina. – To genialny wynalazca, a do tego wybitny znawca wszystkiego, co dotyczy piękna i elegancji, w tym zwłaszcza widowisk oraz inscenizacji”. Nic dziwnego, że zawsze otaczał go krąg bliskich znajomych i przyjaciół. Wzmianki o Leonardzie, cenionym i lubianym druhu, pojawiają się w listach i zapiskach matematyka Luki Paciolego, architekta Donata Bramantego, poety Piattina Piattiego, a także dziesiątków innych intelektualistów z Mediolanu i Florencji.