W wiosce Pirahã położonej nad rzeką Maici w Brazylii mocno zbudowany rudy Amerykanin wyciska musztardę na kawałek chleba. Przygląda mu się stara Indianka - „Dlaczego jesz ptasie gówno?” - zagaduje, nie tyle z zaciekawieniem, co z irytacją. Ma swoje racje. Każdy, kto kiedykolwiek ściskał pojemnik z musztardą, wie, jaki dźwięk się przy tym wydobywa. I jak wygląda to, co wychodzi z otworu.

Amerykanin odwraca głowę w stronę pytającej i widzi, jak ona wysysa mózg z pieczonej głowy szczura.

- Otwarcie się na inne kultury wzbogaca i rozwija. Ale najpierw trzeba się wyzbyć uprzedzeń, by otworzyć się na nowe poznanie - przekonuje mnie Daniel Everett.

Nie jest łatwo się z nim skontaktować, bo wiele podróżuje i zwykle przebywa tam, gdzie jest słaby albo żaden zasięg telefoniczny i internetowy. Dopadam go w bliżej nieokreślonym miejscu między Maceio i San Paulo w Brazylii, kiedy podąża na 50., jubileuszowy zlot Brazylijskiego Towarzystwa Lingwistycznego, na którym ma wygłosić wykład otwarciowy.