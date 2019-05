1 ZDJĘCIE Tymek i zespół lekarzy, który przeprowadził pionierską operację przeszczepów narządów i szpiku od zmarłego dawcy (Centrum Onkologii w Gliwicach)

Wyzwolenie pacjentów od immunosupresyjnych leków, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepów, to marzenie transplantologów na całym świecie. Jeśli polskim lekarzom to się uda, byłby to sukces godny Nagrody Nobla.