Jak podaje brytyjski "The Guardian" do Głębi Challangera, najgłębszego miejsca Rowu Mariańskiego na Pacyfiku, zszedł właśnie czwarty człowiek - teksaski inwestor i emerytowany oficer marynarki wojennej USA Victor Vescovo. Opuścił się tam w prywatnie sfinansowanym batyskafie DSV "Limiting Factor".

Na głębokości 10 tys. 927 m natrafił na rybę i ukwiały oraz śmieci, prawdopodobnie plastikowe (to wymaga jeszcze potwierdzenia).

Nie byłoby w tym jednak nic dziwnego. Ziemia jest obecnie tak zanieczyszczona plastikiem, że naukowcy znajdują jego resztki różnej wielkości - od skali nano, liczonej w miliardowych częściach metra - w najmniej spodziewanych miejscach.

Drobinki tworzyw sztucznych unoszą się w powietrzu - jest więc bardzo prawdopodobne, że każdy z nas ma je w płucach (choć nie było jeszcze badań na ten temat) - i docierają z wiatrem w czyste przyrodniczo miejsca. Spływają też do wód śródlądowych i do oceanu. Naukowcy znajdują je na bezludnych wyspach, na dnie morskim, zamrożone w lodzie na Oceanie Arktycznym, a także w mięśniach i narządach morskich zwierząt oraz w ludzkim kale (co znaczy, że plastik dociera do naszego układu pokarmowego).