Woda może przyjmować różne formy krystaliczne w zależności od warunków (ciśnienia i temperatury), w jakich krystalizuje. Fizycy wyróżniają dziś kilkanaście odmian lodu, które oznaczane są cyframi rzymskimi (między innymi lód IX, który w przeciwieństwie do fikcyjnego lodu-9 opisanego w powieści "Kocia kołyska" Kurta Vonneguta nie zamraża oceanów świata).

Na co dzień najczęściej mamy do czynienia ze zwykłym lodem Ih (litera "h" oznacza, że jest to heksagonalna odmiana lodu). Praktycznie cały lód w ziemskiej biosferze jest tej postaci, poza lodem amorficznym oraz kryształkami lodu, które tworzą się wysoko w atmosferze, gdzie mogą przyjmować strukturę sześcienną (kubiczną). Taki lód jest oznaczany jako Ic.

Jednak większość wody w Układzie Słonecznym, a zapewne w całym kosmosie, ukrywa się we wnętrzu lodowych asteroidów i gazowych planet, takich jak Uran czy Neptun. Tam napotyka warunki dużo bardziej ekstremalne niż na Ziemi - m.in. poddana jest gigantycznemu ciśnieniu i temperaturze.