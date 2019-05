Małe, duże, czarne, różowe. Psie nosy się różnią, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę - są kluczem do przeżycia psów. To dlatego wiosną, gdy wokół tyle zapachów, psy dostają wiosennej szajby.

Ludzie polegają gównie na zmyśle wzroku, psy - węchu. Ich mózgi są świetnie przystosowane do interpretowania zapachów. Uczeni wyliczyli, że region psiego mózgu związany z analizą zapachów jest około 40 razy większy niż porównywalna część ludzkiego mózgu!

Poza tym psy mają „w nosie” ponad 100 mln receptorów dla cząsteczek zapachowych.

To m.in. powoduje, że do dziś nie ma urządzenia stworzonego przez człowieka, które byłoby czulsze niż psi nos. Choć istnieją już tzw. elektroniczne nosy do wyczuwania śladowych ilości lotnych cząsteczek zapachowych, to mają one próg wykrywania od 100 do 400 cząstek na miliard. A psy umieją wyczuć średnie stężenie poniżej 0,001 części na miliard.