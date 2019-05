Wielkie wymieranie gatunków, które rozgrywa się na naszych oczach, to ogromny problem, przed którym dzisiaj stoimy właściwie wszyscy. Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, wszystkie, nawet te malutkie i pozornie nic nieznaczące organizmy mają gigantyczny wpływ na nasze życie, i to bardziej, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Dlatego właśnie ich wymieranie tak przeraża naukowców i powinno również wstrząsnąć nami.

Nic więc dziwnego, że coraz głośniej podnoszą alarm i apelują, aby w końcu zacząć temu przeciwdziałać, bo inaczej czeka nas po prostu katastrofa. Oczywiście, możemy się pocieszać, że chociaż część gatunków wymrze, zawsze się znajdą takie, które nie tylko przetrwają, ale również świetnie dadzą sobie radę. Problem w tym, że nie zawsze będzie to powód do radości, ponieważ niektóre z nich mogą nam zacząć przynosić całą masę szkód.