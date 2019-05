Wojciech Mikołuszko: „Pokłonnik kamilla pożywia się na zdechłej żabie" – brzmi podpis pod jedną z ilustracji w pani książce „Motyle dzienne i nocne”. Próbuje pani obalić wizję motyli jako stworzeń delikatnych i ulotnych?

Izabela Dziekańska*: Po części tak. Bo trochę zbyt płytko je traktujemy. Gdy poznajemy je lepiej, to odkrywamy, jak bardzo są ciekawe. Na przykład potrafią odżywiać się nie tylko nektarem kwiatów.

Nie powie mi chyba pani, że pokłonniki pożerają zdechłe żaby?

- Nie, one je oblizują, a właściwie wysysają. Aparat gębowy motyli nie pozwala na „pożeranie”. Służy wyłącznie do picia i to właśnie poprzez ssanie. Wiele motyli na przykład lubi jabłka. Zazwyczaj jednak nie potrafią przebić jego skórki. Czekają aż jabłko się zepsuje i zacznie z niego wyciekać sok. Wtedy dopiero mogą go skosztować.

A są takie, które potrafią?

- Rzeczywiście, są ćmy, które mają aparat gębowy przystosowany do przebijania się przez skórkę owoców. W ten sposób dostają się do miąższu. Co ciekawe, samce tych ciem idą jeszcze dalej. Potrafią przebić skórę nie tylko owoców, ale też zwierząt czy człowieka i wyssać trochę krwi. To tak zwane ćmy wampiry, które na szczęście nie występują w Polsce. Jeśli w naszym kraju motyl usiądzie na naszej skórze i będzie nas głaskać ssawką, to na pewno nie po to, by wbić się i pić krew. On szuka naszego potu, który zlizuje, by zdobyć mikroelementy. Z tego samego powodu motyle siadają na padlinie czy zwierzęcych odchodach.