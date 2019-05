Żadne gorące reporterskie słów cięcie i gięcie nie działa tak mocno na wyobraźnię jak zimne liczby.

Edelman opisuje spokojnie i metodycznie, jak na jego oczach Niemcy wymordowali populację warszawskich i polskich Żydów.

Autorzy raportu o bioróżnorodności i stanie ekosystemów z równie stalową konsekwencją wyliczają, jak jeden rzekomo rozumny gatunek - Homo sapiens - podcina drzewo życia, "czyszcząc" Ziemię z innych gatunków.

Dzięki naszej bezmyślności i zachłanności milion gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożonych wyginięciem. To połowa wszystkich opisanych gatunków (bez mikroorganizmów)!

To już nie Holocaust. Nie genocyd. To nawet nie ksenocyd, a więc całkowita zagłada jednego gatunku. To mord na ziemskiej bioróżnorodności.

Mord samobójczy, bo przyroda wyewoluowała w piramidę, w której gatunki są powiązane wzajemnymi zależnościami. Pomyśl o tym, człowieku, kiedy będziesz spryskiwał Ziemię pestycydami, herbicydami i fungicydami, żeby pozbyć się "szkodników".