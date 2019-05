Międzynarodowy zespół naukowców, w tym uczeni z Polski, opisuje w najnowszym wydaniu tygodnika "PNAS" wyniki swoich badań neolitycznego masowego grobu odkrytego w 2011 r. w Koszycach w Małopolsce. Grób pochodzi sprzed 4830-4726 lat (tak pokazało datowanie metodą radiowęglową). Archeolodzy zaliczyli pochowanych w nim ludzi do kultury amfor kulistych - opisanej na podstawie charakterystycznych ceramicznych naczyń znajdowanych w Europie Środkowej.

Moment prehistoryczny, w którym żyli i zginęli ludzie, których szczątki znaleziono w koszyckim grobie, był ważnym momentem w dziejach Europy. W środkowej części kontynentu pojawiła się wtedy trzecia wielka imigracja Homo sapiens, ostatnia z tych, które najbardziej ukształtowały pulę genetyczną dzisiejszych Europejczyków

Była to imigracja konnych jeźdźców-pasterzy z kultury grobów jamowych, którzy zjechali do Europy Środkowej z eurazjatyckich stepów właśnie ok. 5 tys. lat temu. Wcześniej na terenie naszego dziś kontynentu pojawili się anatolijscy rolnicy (blisko 9 tys. lat temu), a jeszcze wcześniej, bo już 45 tys. lat temu, łowcy-zbieracze.