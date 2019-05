IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) to międzyrządowa organizacja powołana w 2012 r. i działająca pod egidą ONZ. Zrzesza 132 państwa członkowskie. Inne kraje, jak Polska, są w niej obserwatorami. Od trzech lat pracami Platformy kieruje brytyjski chemik atmosfery z Uniwersytetu Wschodniej Anglii sir Robert Watson, który wcześniej był m.in. przewodniczącym Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu.

Opublikowany w poniedziałek w Paryżu raport IPBES (a w zasadzie jego streszczenie dla decydentów) jest pierwszą wielką metaanalizą blisko 15 tys. publikacji naukowych z ostatnich lat dotyczących wielkiego wymierania gatunków, którego jesteśmy świadkami i sprawcami (szóstego wielkiego wymierania w liczącej sobie 4 mld lat historii życia na Ziemi - poprzednie wydarzyło się 66 mln lat temu, kiedy upadek planetoidy zmiótł z powierzchni Ziemi nielotne dinozaury i w sumie trzy czwarte gatunków). Przez trzy lata pracowało nad nim 145 ekspertów z 50 krajów, wspomaganych przez 310 innych uczonych.