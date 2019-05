2 ZDJĘCIA Naukowiec zwalnia z blokady lustro - kluczowy element detektora fal grawitacyjnych VIRGO we Włoszech (Maurizio Perciballi)

To drżenie czasoprzestrzeni jest dla człowieka niewyczuwalne. Wykrywają go obserwatoria fal grawitacyjnych w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Tydzień temu Ziemią zakołysała fala, która była skutkiem rozerwania gwiazdy neutronowej przez czarną dziurę. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie obserwowano.