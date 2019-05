- Nowicjusze, którzy podjęli decyzję o starcie w maratonie i przygotowywali się do niego przez sześć miesięcy, odnieśli znaczne korzyści dla zdrowia - mówił dr Anish Bhuva z University College w Londynie. - Ich tętnice „odmłodniały” aż o cztery lata, a ich skurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło się średnio o 4 mm Hg. Można to porównać z efektem zażywania leków. Jeżeli ktoś będzie trenował konsekwentnie, może się to przełożyć na zmniejszenie ryzyka udaru mózgu o 10 proc.

Uczony przedstawił efekty badań swojego zespołu podczas trwającego w Wenecji kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Cechą postępującego starzenia się naczyń krwionośnych jest ich sztywnienie, co zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca nawet u teoretycznie zdrowych ludzi.

- Już we wcześniejszych badaniach zauważono, że w porównaniu z rówieśnikami sportowcy mają młodsze naczynia krwionośne – tłumaczył Bhuva