Teoretycznie nie powinno to dziwić. Panda wielka należy do rzędu drapieżnych. I owszem, od czasu do czasu nie pogardzi rybką, małym gryzoniem lub jajkiem znalezionym w ptasim gnieździe. Ale to co najwyżej drobne, okazyjne przekąski.

Praktycznie cała dieta pandy ogranicza się do liści i pędów bambusa. Z tego powodu określa się ją jako ekstremalnie wyspecjalizowanego roślinożercę.

Sądzono więc, że ewolucyjny skok, który oddalił pandę od jej drapieżnych, żywiących się mięsem przodków musiał być naprawdę solidny.

Najnowsze wyniki badań opublikowane na łamach pisma „Current Biology” jednak temu przeczą.

- Zawartość białka oraz węglowodanów w diecie pandy jest zaskakująco podobna do tej, którą łączymy raczej z „super-drapieżnikami”, a więc zwierzętami, których ponad 70 proc. pożywienia stanowią inne zwierzęta – tłumaczy prof. Fuwen Wei z Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. - Połowę kalorii panda pozyskuje z białek, co stawia je w jednym rzędzie z dzikimi kotami i wilkami.