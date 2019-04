W ubiegłą środę minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Małgorzata Golińska przedstawili ogólne założenia do Planów Urządzania Lasów dla trzech puszczańskich nadleśnictw.

Minister Kowalczyk zaczął od grubej manipulacji, przy której bledną jego późniejsze wywody w prawicowych mediach o tym, że Puszcza niecięta jest nie do uratowania, że największym błędem było zmniejszenie skali wycinki za rządu PO-PSL i że - według niego - kornik, który jest chrząszczem, przepoczwarza się w motyla.

Minister Kowalczyk swoje plany wycinki Puszczy Białowieskiej zaczął od straszenia pożarami, których od początku roku miało być ok. trzech tysięcy. Co słowo, to manipulacja.

1. Pan minister zapomniał dodać, że nie były to pożary w Puszczy, w której w tym roku nie było żadnego. A te w poprzednich latach były bardzo małe.

2. Zapomniał też o tym, że większość pożarów, a może i wszystkie pożary lasów, które wybuchły w tym roku, zdarzyła się w lasach przekształconych przez leśników. Że były to pożary w lasach, w których nie ma albo jest bardzo mało martwych drzew. I że są to lasy, które mają z Puszczą tyle wspólnego co wyrób czekoladopodobny z PRL-u z prawdziwą czekoladą.