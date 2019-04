Promieniowanie w dalekiej podczerwieni o długości fali 0,149 mm (częstotliwości 2010 GHz), które jest emitowane przez wirującą cząsteczkę HeH+, zarejestrował teleskop o średnicy 2,7 m zamontowany na pokładzie Boeinga 747SP.

To podniebne obserwatorium o nazwie SOFIA jest wspólnym przedsięwzięciem amerykańskiej NASA i niemieckiej agencji kosmicznej DLR. Obserwacje Kosmosu prowadzone są na wysokości przelotowej Boeinga – 12 tys. km – ponad warstwami atmosfery, które pochłaniają promieniowanie podczerwone.

W maju 2016 r. SOFIA wykonała trzy loty, podczas których teleskop został skierowany na mgławicę NGC 7027, położoną w konstelacji Łabędzia i oddaloną o ledwie trzy tysiące lat świetlnych od Ziemi.

To młoda mgławica, która powstała po wypaleniu się gwiazdy podobnej do Słońca. W ostatnich etapach życia gwiazda wyrzucała z siebie obłoki plazmy, głównie wodoru i helu, które teraz tworzą wokół niej gęsty kokon gazu. W środku pozostał stygnący biały karzeł, w którym już ustały reakcje syntezy jądrowej. Ale to karzeł wciąż bardzo gorący – jeden z najgorętszych obiektów, jakie znamy w Kosmosie – ma temperaturę sięgającą blisko 200 tys. K.