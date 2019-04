W publikacji, która ukazała się w najnowszym wydaniu pisma "Environmental Research Letters", uczeni z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii analizują ekstremalne zjawiska pogodowe w 2018 r. - fale upałów i susze w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej oraz ulewy i powodzie w Europie Południowo-Wschodniej i Japonii.

Jak piszą, pogoda na sterydach, która nawiedziła półkulę północną w czerwcu i lipcu ub.r., wiązała się z rozciągniętymi, wydłużonymi i zablokowanymi meandrami prądu strumieniowego.

Prąd strumieniowy to powietrzna rzeka, która okrąża Arktykę na wysokości blisko 10 km. Płynie, czy też raczej wieje, z prędkością dochodzącą do, a czasem przekraczającą 100 km na godz. Zawijając się na niżach i wyżach atmosferycznych, z reguły wężowym ruchem przesuwa się z zachodu na wschód i co kilka dni wymienia nam pogodę - na cieplejszą lub bardziej suchą albo chłodniejszą lub bardziej mokrą.