Nie jest to może zaskoczeniem - wiadomo, co wyrabia w domu pies, który nie jest wybiegany, ale miło, że ktoś to policzył.

Uczeni, których publikacja na ten temat ukazała się w jednym z ostatnich wydań pisma "Scientific Reports", ocenili aktywność fizyczną mieszkańców 385 ognisk domowych w Wielkiej Brytanii. W badanych domostwach mieszkało 191 dorosłych właścicieli psów oraz 455 dorosłych nieposiadających psów i 46 dzieci.

Każdy z nich na prośbę naukowców wypełnił ankietę dotyczącą swojej aktywności fizycznej. Aktywność niewielkiej grupy badanych została także zmierzona za pomocą akcelerometrów.

Badanie pokazało, że właściciele psów spacerowali częściej i dalej niż osoby nieposiadające czworonogów. Naukowcy obliczyli, że ci pierwsi czterokrotnie częściej spełniają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące cotygodniowej dawki ruchu.