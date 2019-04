Najbardziej znanym przykładem jest kukułka zwyczajna (Cuculus canorus), która doskonale opanowała sztukę podrzucania swoich jaj do gniazd mniejszych od siebie ptaków, chociażby świergotków, pokrzewek czy pliszek, aby to właśnie one zajęły się opieką nad jej pisklakami. W każdym gnieździe składa tylko jedno jajo, ale w ciągu jednego sezonu lęgowego może ich odwiedzić nawet do 20!

Musi się sporo nalatać, gdyż jej sposób na zapewnienie potomstwu lepszego jutra wcale nie jest taki idealny, jak mogłoby się wydawać.

Chociaż składane przez nią jaja wyglądają podobnie do jaj gospodarzy, to nie wszystkie ptaki dają się na to nabrać i bywa, że po rozpoznaniu obcego jaja wyrzucają je lub po prostu porzucają swoje gniazdo. Zresztą, nawet jeśli podstęp się uda, z jaja wykluje się pisklę kukułki, które wyrzuci z gniazda konkurencję i zostanie jedynym oczkiem w głowie swoich przybranych rodziców, wcale nie ma gwarancji, że dożyje dorosłości. Jego potrzeby pokarmowe mogą bowiem dosłownie przerosnąć ich możliwości, co w rezultacie może mieć dla niego naprawdę fatalne skutki.