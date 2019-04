Joanna Grabowska: Kiedy się zaczęła ponadstuletnia dominacja Hiszpanii na szlaku transatlantyckim?

Dr Rafał Reichert*: Krótko po odkryciu Ameryki przez Kolumba. Zapoczątkował ją traktat zawarty w 1494 r. przez Hiszpanię i Portugalię w Tordesillas. Zgodnie z jego zapisami oba królestwa podzieliły między siebie Nowy Świat i zapewniły sobie monopol handlowy oraz prawo do chrystianizacji mieszkańców dopiero co odkrytych ziem.

Traktat wystarczył, by realnie zabezpieczyć statki wypełnione cennym ładunkiem np. przed piratami?

- O tym, że to za mało, przekonał się sam Hernán Cortés. Po zakończeniu w 1521 r. podboju imperium Azteków wysłał do Karola V, cesarza rzymskiego, a zarazem króla Hiszpanii, trzy statki wypełnione skarbami zrabowanymi m.in. w azteckiej stolicy Tenochtitlan. W 1522 r. napadł na nie Jean Fleury, korsarz wspierany przez króla Francji Franciszka I Walezjusza. Do Hiszpanii dotarł tylko jeden okręt.