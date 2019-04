Początkowo lekarze uważali, że to wina infekcji, ale ordynator dr Hung Chi-Ting specjalizujący się w okulistyce dostrzegł w oku coś dziwnego.

- Wyglądało to na odnóża owadów, więc delikatnie za nie chwyciłem pod mikroskopem i wyciągałem pojedynczo, aby ich nie uszkodzić - tłumaczył potem na konferencji prasowej zorganizowanej przez szpital.

Jak się okazało, pod powieką pacjentki zadomowiły się cztery pszczoły, każda mniej więcej 4-milimetrowa, które żywiły się jej łzami.

Kobieta nie zwlekała z przyjściem do szpitala, na szczęście też powstrzymywała się od pocierania oczu, bo nie chciała uszkodzić soczewek kontaktowych, i to najpewniej uratowało jej wzrok. Gdyby pszczoły ją użądliły, jad mógłby nawet doprowadzić do ślepoty.

Skończyło się jedynie na zapaleniu tkanki łącznej oraz silnej erozji rogówki. Jak zapewniają lekarze, pacjentka wraca już do zdrowia. Również pszczołom nie stała się krzywda, choć zatrzymano je w laboratorium do dalszych badań. Odkryto, że należą do rodziny smuklikowatych (Halictidae), której przedstawiciele żyją również w Polsce.