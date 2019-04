Lawiny piroklastyczne, zwane też chmurami gorejącymi, to mieszanina gazów, popiołów i okruchów skalnych, które spływają podczas wybuchów wulkanów. Ich temperatura dochodzi do 1 tys. st. C, pędzą z prędkością przekraczającą 100 km/godz. i potrafią pokonać dziesiątki, a nawet setki kilometrów, zasypując i niszcząc wszystko, co stanie im na drodze.

Przeszło połowa osób zabitych podczas erupcji wulkanicznych pada właśnie ofiarą lawin piroklastycznych. Te spływające w 79 r. z Wezuwiusza zniszczyły Pompeje.

Naukowcy od dawna zastanawiali się nad płynną dynamiką lawin piroklastycznych. W najnowszym wydaniu pisma "Nature Geoscience" badacze z Nowej Zelandii i USA (państw leżących w rejonach sejsmicznie aktywnych) opisują eksperyment, który pozwolił im poznać tajemnicę ogromnego tempa, w jakim chmury gorejące się rozchodzą.

