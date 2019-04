W ostatnim czasie wstrząsały nami raporty o wymieraniu gatunków, szczególnie owadów, od których istnienia zależy nasza przyszłość. Znikają jednak nie tylko one. Podobnie jest z płazami, i to nawet w większym stopniu.

Na całym świecie znamy dziś ok. 8 tys. gatunków płazów, co jest bardzo niewielką liczbą w porównaniu z owadami. Tymczasem w latach 80. zeszłego wieku doszło do wymierania płazów na wielką skalę. I trwa do dziś.

Wczesne szacunki mówiły, że ucierpiało 200 gatunków płazów. Niestety, okazuje się, że ta liczba była mocno zaniżona. Badacze z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego razem z 41 ekspertami z całego świata zebrali informacje o wymieraniu płazów (m.in. na podstawie zbiorów muzealnych oraz danych pochodzących z innych badań) i ustalili dokładną skalę tego zjawiska. Jak podają, co najmniej 501 gatunków płazów na całym świecie zmniejszyło swoją liczebność, a 90 z nich bezpowrotnie wymarło.