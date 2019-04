Dla opiekunów kotów to żadna nowina - przecież wiemy, że koty reagują na swoje imiona. Jednak to pierwszy raz, gdy nasze przekonania potwierdzili badacze. I dołożyli jeszcze kilka wyjaśnień.

Koty są inne niż psy w okazywaniu nam swojego zainteresowania. Owszem, są takie, które miauczą i łaszą się do nóg, gdy wracamy do domu. Ale cóż... najczęściej prowadzą nas prosto do miski. Stąd dostały miano interesownych manipulatorów.

Trochę pomruczą, poocierają się o nasze nogi czy dłonie, ale zawsze mają na uwadze jakiś własny cel. Pies to co innego - będzie nas kochał, nawet jak miska nie jest od rana do wieczora pełna. Samo przebywanie w naszym towarzystwie to dla niego radość i nagroda.

Jest w tym nieco prawdy. Psy i koty są inne, bo po pierwsze, to przecież kompletnie dwa różne gatunki zwierząt. Po drugie, inna była nasza wzajemna koewolucja. Po trzecie, psy są zwierzętami stadnymi, a koty raczej samotnikami. To nie znaczy jednak, że się do nas nie przywiązują lub że nie umieją reagować na nasze słowa.