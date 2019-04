Wiosna z całą pewnością nie jest porą roku, która kojarzy nam się z grzybami. Zwykle ruszamy na nie z koszykiem pod koniec lata oraz na jesieni, gdy pojawiają się podgrzybki, koźlarze, kanie, kurki i inne znane wszystkim gatunki. Grzyby można jednak znaleźć również w innych porach roku, choć oczywiście niekoniecznie te wymienione.

Zimą np. pojawiają się pyszne boczniaki, które rosną na pniach drzew, choć raczej mało komu chce się je wtedy zbierać, tym bardziej, że można je również znaleźć na sklepowych półkach. Co innego wiosna, nawet bardzo wczesna, bo chociaż pogoda potrafi nas wtedy niemiło zaskoczyć, to śnieg topnieje, a przyroda powoli budzi się do życia. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się wówczas na leśne spacery, przy okazji których właśnie, możemy znaleźć kilka gatunków grzybów, na które warto zwrócić uwagę. Niekoniecznie po to, by je zbierać, choć bywają wśród nich gatunki jadalne, ale żeby przy nich przykucnąć, przyjrzeć się im, a może nawet zrobić im zdjęcie. Wiele z nich zaskakuje bowiem swoimi niezwykłymi barwami i kształtami.