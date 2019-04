Jak piszą w najnowszym wydaniu "Current Biology", jest to pierwszy okaz wodno-lądowego wieloryba z Oceanu Spokojnego. Na kościach jego palców - zarówno przednich, jak i tylnych odnóży - zachowały się nawet niewielkie narośle, które badacze nazywają kopytami.

Według obecnego stanu wiedzy walenie - czyli rząd ssaków, do którego należą wieloryby i delfiny - zaczął ewoluować przeszło 50 mln lat temu na subkontynencie indyjskim. Ich przodkami były niewielkie parzystokopytne i drapieżne zwierzęta lądowe, które wróciły do oceanu w eocenie, gorącej epoce geologicznej trwającej 56-33,9 mln lat temu. Do dziś, choć walenie są zwierzętami wodnymi, ich płetwy oparte są na kościach palców.

Anatomia zwierzęcia, które w Peru odkryli naukowcy z Belgii, Włoch, Peru i Francji, wskazuje na to, że świetnie radziło sobie ono i na lądzie, i w wodzie. Na lądowy tryb życia wskazują wspomniane już kopyta, a także morfologia miednicy i kości kończyn. Z kolei w pływaniu pomagały płazowatemu wielorybowi płetwy międzypalcowe (naukowcy wywnioskowali ich obecność z budowy kości) przypominające te, którymi posługują się dzisiejsze wydry, a także płaski, wydrzo-bobrzy ogon.