Na Madagaskarze dotychczas opisano około 350 gatunków żab. Liczba ta jednak cały czas rośnie, przy czym większość z odkrywanych żab wyróżnia jedna podstawowa cecha - są niezwykle małe. Pięć takich właśnie płazów opisali w „PLOS ONE” naukowcy z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

Należą one do grupy, którą badacze nazywają żaby “wąskouste”. Żyją one praktycznie na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktydy I Europy. Zdecydowana większość z nich jest naprawdę mała, niektóre to wręcz miniaturki ale zdarzają się też gatunki średnich rozmiarów.

Należy do nich najmniejsza - oficjalnie - żabka świata. To zamieszkujący Papuę Nową Gwinęę gatunek Paedophryne amauensis. Największy opisany dorosły osobnik mierzył zaledwie 7,7 mm.

“Co ciekawe, procesy miniaturyzacji tych najmniejszych żab, ewoluowały niezależnie od siebie, czasami kilka razy w obrębie tego samego regionu. To właśnie wynika m.in. z naszego odkrycia” - piszą Mark D. Scherz i Frank Glaw, główni autorzy pracy.