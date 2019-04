Międzynarodowa grupa badaczy twierdzi. że znalazła na to dowody podczas podwodnych wykopalisk w jeziorze.

Są nimi pozostałości po bardzo cennych ofiarach w postaci kunsztownych naczyń i kadzielnic, złotych ozdób, muszli, kamiennych rzeźb i zwierząt poświęconych nieznanemu bóstwu.

„Te dowody ilustrują, jak została skonsolidowana władza w jednym z najwcześniejszych państw andyjskich” – przekonują badacze w swoim artykule opublikowanym w „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Dodają, że ich odkrycie jest unikalne, bo elementy darów zostały znalezione w ich rytualnym kontekście i wielokrotnie powtarzały się podczas kolejnych ceremonii praktykowanych od VIII do X wieku n.e.

Nad słynnym Titicaca

Jezioro Titicaca leży pomiędzy dwoma łańcuchami Andów na wysokości ponad 3800 m n.p.m., na terytorium dzisiejszej Boliwii i Peru. Tworzy unikalny ekosystem w środku półpustynnego terytorium i dlatego ludzie od tysiącleci chętnie zakładali swoje osady na jego brzegach i wyspach, a zwłaszcza na Wyspie Słońca.