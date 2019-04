Naukowcy z Kanady przyjrzeli się tempu rozmarzania wieloletniej zmarzliny na mającej trochę ponad 70 tys. km kw. powierzchni Wyspie Banksa w kanadyjskiej Arktyce. Jak piszą w najnowszym wydaniu tygodnika "Nature Communications", w latach 1984-2015 liczba osunięć gruntu spowodowanych ociepleniem klimatu wzrosła tam sześćdziesięciokrotnie!

Uczeni naliczyli ich w sumie przeszło cztery tysiące. Zauważyli też, że przeszło 85 proc. osunięć gruntu wydarzyło się po czterech wyjątkowo ciepłych latach - w 1998 r., 2010 r., 2011 r. i w 2012 r.

Zanotowali również, że w badanym okresie wyraźnie zmienił się kolor 285 jezior na wyspie. Kiedyś były ciemnoniebieskie. Dziś ich woda jest turkusowa, co wskazuje na to, że napłynęło do niej sporo osadów uwolnionych przez tającą wieloletnią zmarzlinę.

Wieloletnia zmarzlina - czyli warstwa gruntu zmrożona od czasów ostatniego zlodowacenia, którego maksimum przypadło 20 tys. lat temu - skuwa ciągle aż jedną czwartą powierzchni lądów półkuli północnej - tereny zamieszkane przez ok. 35 mln ludzi.