Komary potrafią dać się nam we znaki jak mało które owady. Na razie nie musimy się nimi zbytnio przejmować, ponieważ mamy początek wiosny, co oznacza, że w lesie spotkamy co najwyżej pojedyncze osobniki z rodzaju Culex czy Anopheles. Już wkrótce pojawiają się w nim jednak komary leśne z rodzaju Aedes, nazywane również doskwierami, które często występują masowo i zgodnie ze swoim przydomkiem potrafią być dla nas istnym utrapieniem.

Na razie jeszcze ich nie ma, ponieważ wciąż tkwią w formie larw, które możemy teraz łatwo znaleźć w małych leśnych kałużach. Część z nich zjedzą żaby i wodne pluskwiaki, ale tych, które przeobrażą się w dorosłe, będzie, niestety, aż nadto. Wtedy też w ruch pójdą środki odstraszające zawierające w sobie duże ilości ikarydyny oraz DEET.

Ten drugi wciąż jest uznawany za najskuteczniejszą substancję, choć też ma swoje wady. Komarom coraz lepiej wychodzi przystosowywanie się do niego i już po trzech godzinach od jego zastosowania (a czasami można odnieść wrażenie że już po 20-30 minutach) atakują nawet wtedy, gdy zużyliśmy całą zawartość opakowania. Nie ma się więc co dziwić, że naukowcy poszukują sposobów na poprawienie ich skuteczności. Ich praca jest bardzo ważna nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców regionów tropikalnych, którzy każdego dnia muszą się mierzyć z przenoszonymi przez nie chorobami.