Tennessee whiskey to specyficzny rodzaj burbonu - amerykańskiej whiskey wyprodukowanej w co najmniej 51 proc. z kukurydzy (pisownię słowa z "e" przed "y" Amerykanie przejęli od Irlandczyków). Jest destylowana w stanie Tennessee w USA, a jej (tak, whisk(e)y niewątpliwie jest kobietą) specyfika bierze się stąd, że zanim zostanie wlana do opalanych dębowych beczek, w których dojrzewa przez co najmniej dwa lata, filtruje się ją przez węgiel drzewny wypalony ze szczapek klonu cukrowego (Acer saccharum). Ta węglowa receptura nosi dumną nazwę Lincoln County Process - LCP - jako że opracowano ją w hrabstwie Lincoln (stan Tennessee, rzecz jasna).

Choć praktycy wiedzą, że to właśnie filtracja przez węgiel drzewny odpowiada za specyficzny aromat whiskey z Tennessee - "tak właśnie wyobrażam sobie smak lakieru do drewna", śmiał się kiedyś pewien profan - nikt dotąd nie pokusił się, żeby sprawdzić, jak dokładnie Lincoln County Process wpływa na związki aromatyczne zawarte w whiskey.