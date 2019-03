Siedzę i przyglądam się psom i kotom odwiedzającym weterynarza. Rozmawiam z opiekunami, bo ci chętnie dzielą się stanem zdrowia swoich pupili. Koty często są tu z powodu kłopotów z układem moczowym. Spośród psów co rusz któryś czeka na wyniki badania krwi. Podejrzenie babeszjozy.

Wiosna ruszyła na dobre i kleszcze przystąpiły do zmasowanego ataku.

Co psu może zrobić kleszcz?

- Zabić go. Wiem, że to dosadne, ale prawdziwe - mówił mi lekarz weterynarii Sebastian Borowik z lecznicy Sfora w Warszawie.

I dodawał: - Chorób odkleszczowych jest wiele, ale najbardziej znana jest babeszjoza. Objawia się ona nagłą apatią psa, brakiem apetytu, objawami grypopodobnymi, gorączką, brakiem zainteresowania otoczeniem.

Pies leży i nie ma siły do nas podejść. U jednej trzeciej chorych zwierząt mocz ma domieszkę krwi.

Przy podejrzeniu babeszjozy kluczowy jest czas i pobranie krwi od psa - po to by zobaczyć, czy są w niej pasożyty, ale też, by wykonać badania pokazujące nam, jak działają jego nerki, wątroba, czy nie ma anemii hemolitycznej. Pasożyt bowiem wnika do krwinek i rozrywa je od środka. Może dojść do niewydolności wielonarządowej.