Za sprawą jednego eksperymentu japońscy i rosyjscy naukowcy odnieśli sukces i zakosztowali rozczarowania.

Rezultaty swoich genetycznych analiz opublikowali w wydawanym online magazynie Scientific Reports. Badaniami kierował emerytowany profesor Akira Iritani z Uniwersytetu Kindai w Wakayama.

- Uczyniliśmy istotny krok w kierunku przywrócenia mamutów do życia, ale mamy przed sobą jeszcze długą drogę – stwierdził Kei Miyamoto, jeden z autorów publikacji, w rozmowie z dziennikarzem pisma "Nikkei Asian Review".

Yuka z Yukagiru

Przedmiotem badań genetyków są tkanki pobrane ze szczątków Yuki, około siedmioletniej samicy mamuta włochatego. Jej truchło, ukryte w wiecznej zmarzlinie za północnym kołem podbiegunowym, znaleźli w 2010 r. mieszkańcy wioski Yukagir na wybrzeżu Morza Łaptiewów.

Historię Yuki opisuje dokument „Woolly Mammoth: Secrets from the Ice” z 2012 roku nakręcony przez BBC i Discovery. Według wypowiadających się w nim naukowców młodą mamucicę zabiły najprawdopodobniej lwy lub inne kotowate, które tropiły ją i nękały przez dłuższy czas. Świadczą o tym rany szarpane na jej zadzie i ogonie. Gdy złamała jedną z tylnych nóg, nie miała już szans na przeżycie. Zwłaszcza że do akcji przystąpili także ludzie, przez których najwyraźniej została dobita i częściowo rozkawałkowana.