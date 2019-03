__________________

Autor jest profesorem biologii w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) we Francji i w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii (WIHE) w Warszawie

Zacznijmy od pytania, czy homoseksualizm jest w ogóle determinowany genetycznie?

Poszukiwania pojedynczego genu homoseksualizmu jak dotąd spełzły na niczym, co niczego nie przesądza. Jest kilka regionów w naszym genomie podejrzanych o to, że mogą mieć związek z homoseksualizmem. Ale są to jedynie poszlaki.

Najprawdopodobniej jednak zachowania seksualne są kontrolowane genetycznie, ale wielogenowo.

Rozmnażanie to bardzo złożona i niezwykle istotna funkcja z punktu widzenia ewolucji i przetrwania gatunku. Nic dziwnego, że całym procesem steruje wiele genów. Kryteria wyboru partnera seksualnego nie są tak prostą cechą jak kolor oczu czy włosów, które mogą być determinowane przez jeden gen.