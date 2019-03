Aż 90 proc. tych gatunków stanowią pszczoły prowadzące samotny tryb życia, czyli bez podziału na królowe, trutnie i robotnice (kasty). Aby odróżnić je od pszczół miodnych, zwyczajowo nazywa się je samotnicami lub po prostu dzikimi pszczołami.

Wszystkie one są niezwykle pożyteczne, bo chociaż nie otrzymamy od nich miodu, to w zapylaniu roślin uprawnych są równie ważne, co pszczoły miodne.

Niestety, w ostatnich latach liczebność wielu z nich drastycznie spada, co może mieć dla nas fatalne konsekwencje. Dlatego właśnie coraz częściej stawia się dla nich domki, w których mogą się bezpiecznie rozwijać.

Aby jednak skutecznie chronić te pszczoły, warto je bliżej poznać. Przy tak ogromnej liczbie gatunków nie jest to łatwe zadanie. Postanowiłem jednak wybrać kilka najpospolitszych, które możemy bez trudu znaleźć w naszych ogrodach czy parkach.

Murarki. Chroń je, jeśli chcesz mieć jabłka, truskawki czy porzeczki