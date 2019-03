Powrót szpaków cieszy mnie nawet bardziej niż przylot bocianów. Bo szpaki pojawiają się dużo wcześniej. Jeszcze niby trwa zima, jeszcze czasem przymrozek skuje świat, a pierwsze szpaki już kiwają się na czubkach najwyższych drzew, już pogwizdują, już tokują, już szykują się do godów.

W tym roku po raz pierwszy zobaczyłem je pod koniec lutego. Wróć! Odnotowałem ich obecność 18 lutego o godz. 7.32.

A luty był w tym roku wyjątkowo ciepły, nie zdziwiłbym się, gdyby okazał się rekordowy. Wiadomo, globalne ocieplenie łagodzi zimy (choć czasem odwrotnie - prowokuje atak zimnicy; globalne ocieplenie to nie jest proste zjawisko), ale tegoroczny luty był zadziwiający. No a marzec - to już w zasadzie wiosna. Jeszcze nie astronomiczna, ale już klimatyczna.

Wróćmy do 18 lutego. Godz. 7 minut 30. Na najwyższym drzewie w okolicy siedziały dwa ptaszki, które wydały mi się szpakowate. Otworzyłem okno i kiedy usłyszałem ich radosne pitolenie, a potem gwizdy, byłem już pewien, że to okazy Sturnus vulgaris - szpaka zwyczajnego.