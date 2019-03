Najlepiej to widać na południu i w zachodniej części naszego kraju, gdzie ostatnio mieliśmy temperatury powyżej 10 st. C, co jak na zimowe warunki mogło zrobić naprawdę spore wrażenie. Nic więc dziwnego, że wiele owadów opuściło swoje kryjówki, by zażywać kąpieli słonecznych.

Wśród tych, które najbardziej zwracają na siebie uwagę, są z całą pewnością motyle dzienne, takie jak latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

czy rusałka pokrzywnik (Aglais urticae), które uważa się za zwiastuny wiosny. Nie jest to jednak do końca trafne.

Warto bowiem pamiętać, że te motyle zimują jako dorosłe, często w naszym najbliższym otoczeniu, i wylatują, gdy tylko poczują wyższe temperatury. Nie musi to jednak oznaczać wiosny, ale raczej przedwiośnie, a czasami jedynie dłuższą odwilż, która w każdej chwili może się zakończyć. Motyle po prostu znajdą sobie schronienie, gdy tylko poczują, że jest im zbyt zimno.