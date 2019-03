Chodzi o sąsiadujące ze sobą i łączące się w jedną całość dwa fragmenty kości czaszki wykopane trzy lata temu w jaskini Denisowa w górach Ałtaj na Syberii. Oba pochodzą z tylnej części kości ciemieniowej. Tworzą bok i sklepienie lewej strony czaszki wielkości mniej więcej 8 na 5 cm.

Na to, że jest to kość denisowianina, wskazuje analiza DNA.

Odkrycia dokonał dr Bence Viola z University of Toronto wraz z międzynarodową grupą naukowców.

Będzie o nim mówił pod koniec marca w Cleveland (Ohio, USA) podczas corocznego spotkania American Association of Physical Anthropologists (Amerykańskie Stowarzyszenie Antropologów Fizycznych).

- To bardzo przyjemne, że w końcu mamy takie fragmenty. Nie jest to pełna czaszka, tylko jej część, ale daje nam coś więcej w porównaniu z palcem i zębami – powiedział dr Viola w rozmowie z Nicolą Jones, kanadyjską dziennikarką z magazynu „Sapiens”. To ona znalazła tę wyjątkowo ciekawą informację w abstraktach wystąpień przewidzianych w czasie konferencji.