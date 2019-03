Mowa nadal jest zarezerwowana wyłącznie dla człowieka, jako unikatowy sposób komunikacji. No dobrze, ale zwierzęta mają wiele innych sposób komunikacji, także takie, których człowiek w świetle obecnej nauki nie posiada, jak np. sygnały feromonowe. Poza tym to, że zwierzęta nie mówią ludzkim głosem, wcale nie znaczy, że nie wydają dźwięków w ogóle. Co więcej, mogą tworzyć, nawet śpiewać skomplikowane serenady w duecie! I wcale nie mówimy tylko o ptakach.

Swoje pieśni mają np. walenie oraz samce jednego z gatunków myszy zamieszkujących deszczowe lasy Ameryki Środkowej. Mysz ta może poszczycić się muzycznym repertuarem złożonym z blisko stu nut. Jej łacińska nazwa to Scotinomys teguina, lepiej jest znana jako śpiewająca mysz Alstona. Uczeni znają jej możliwości od dawna, ale teraz udało im się odnaleźć konkretny obwód neuronalny w mózgu gryzonia, który odpowiada za jego niezwykłe zdolności do wdawania się w muzyczne pogawędki.