Ton publikowanych w nich tekstów oraz krzykliwe, budzące niepokój nagłówki sugerują nam, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpiecznym owadem, którego powinniśmy się bać. Czy jednak aby na pewno jest to prawda? Nie do końca i już nawet nie chodzi o to, że informacje o nim są przesadzone. Sęk w tym, że istnieją dwa gatunki błonkówek, które są nazywane „szerszeniami azjatyckimi” i oba są ze sobą mylone, choć tylko jeden z nich pojawił się w Europie.

Mowa o Vespa velutina, którego można poznać po czarnym ubarwieniu, z nielicznymi, żółtymi akcentami na odwłoku oraz z przodu głowy. Królowe tego gatunku dorastają najwyżej do 3 cm, natomiast robotnice mogą mieć najwyżej 2,5 cm, choć w większości przypadków rzadko kiedy mają więcej niż 2 cm. To oznacza, że są nieco mniejsze, od naszego szerszenia europejskiego, którego można łatwo od niego odróżnić, po bardziej kontrastowym ubarwieniu.