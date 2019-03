Cytrusy to jedyne z najbardziej lubianych owoców na świecie. Mają nie tylko wspaniały orzeźwiający smak, lecz także wiele właściwości prozdrowotnych.

Są uważane są za jedne z najważniejszych owoców tropikalnych i subtropikalnych. Człowiek hoduje je od tysięcy lat. W dokumentach chińskich znajdują się dowody na ich uprawę już w 2200 r. p.n.e. Wiele gatunków na półkulę zachodnią trafiło jednak dopiero w XIX i XX w.

Współczesne odmiany cytrusów to efekt wielu krzyżówek kilku gatunków (wewnątrz i międzygatunkowych). Jak wskazuje nazwa, cytrusy mają cytrusowy smak, co po prostu oznacza mniej lub bardziej kwaśny. Choć dziś to już nie do końca prawda, ponieważ ludzie wyhodowali cytrusy, które są wręcz słodkie.

Kwasowość jest jednak nadal główną cechą określającą smak i zastosowanie owoców cytrusowych. Na rynku możemy wybierać spośród różnych odmian cytryn, pomarańczy, pomelo czy mandarynek.