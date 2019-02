Najciekawszą sceną tego dokumentu nie jest wcale ta, w której Honnold rezygnuje prawie w połowie drogi z dalszej wspinaczki na El Cap. Ani ta, kiedy za drugim podejściem pół roku później wreszcie zdobywa tę ścianę skalną.

Dla porządku podajmy, że majestatyczna południowo-wschodnia ściana granitowego wykwitu El Capitan w dolinie Yosemite w górach Sierra Nevada ma blisko kilometr wysokości. Do niedawna, zanim władze parkowe zakazały z niej... skakać, przyciągała nie tylko wspinaczy, ale też basejumperów, czyli spadochroniarzy skaczących ze skał, budynków czy mostów (base jumping to najbardziej śmiertelny sport świata).

Honnold na szczęście "leciał" w drugą stronę. Wspiął się na El Capitan samotnie i bez żadnych zabezpieczeń, czyli w stylu free solo, 3 czerwca 2017 r. w 3 godz. 56 min. Zrobił to jako pierwszy - i na razie ostatni - wspinacz w historii. Kilka dni później "New York Times" opisał to dokonanie jako "jeden z najwspanialszych wyczynów sportowych wszech czasów niezależnie od dyscypliny".