W kwasie nukleinowym DNA zapisana jest instrukcja budowy i rozwoju organizmu. Można go porównać do książki zapisanej za pomocą czterech liter, bo cząsteczkę DNA tworzą łańcuchy (splecione ze sobą w kształt podwójnej helisy), które są zbudowane z czterech różnych ogniw.

Te ogniwa mają różne zasady azotowe: adeninę, cytozynę, guaninę lub tyminę, które oznacza się zwykle literami A, C, G, T. Przy tym łańcuchy helisy splatają się tak, że sąsiadujące ogniwa tworzą pary - adenina zawsze łączy się z tyminą, a guanina z cytozyną (poprzez wiązania wodorowe).

Te cztery litery tworzą unikalny zapis naszej informacji genetycznej. Przepis na to, jak będziemy wyglądać, jak się zachowywać, czasami na to, na co będziemy chorować, oraz informacje o funkcjonowaniu naszego organizmu.

Natura ma uniwersalny kod, który tłumaczy sekwencję tych „liter” na konkretne instrukcje, np. skład i kolejność aminokwasów w białkach.