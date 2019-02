Wyniki badań ogłosili w najnowszym wydaniu archeologicznego dwumiesięcznika „Antiquity”.

- To, co naprawdę ekscytuje w tych odkryciach, to fakt, że przybliżają nas one o krok do rozwiązania największej zagadki Stonehenge: dlaczego jego głazy pochodzą z tak odległych miejsc – podkreślił prof. Mike Parker Pearson, archeolog z University College London, w komunikacie prasowym.

Jest liderem zespołu badawczego złożonego z naukowców z UCL, Bournemouth University, University of Southampton, University of the Highlands and Islands oraz National Museum of Wales, który usiłuje rozwikłać tę zagadkę.

Prof. Parker Pearson przyznaje, że intryguje go, „co tak wyjątkowego działo się pośród wzgórz Preseli 5 tys. lat temu”, że aż stamtąd sprowadzono do Stonehenge „błękitne kamienie”.

- Każdy inny neolityczny pomnik w Europie skonstruowano z megalitów transportowanych z odległości nie większej niż 10 mil – argumentuje.