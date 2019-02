Wyniki swoich badań na ten temat uczeni opublikowali w najnowszym wydaniu pisma "Science Advances".

Z ich pracy wynika, że do arytmetyki nie tylko nie potrzeba zaawansowanej kultury, ale wystarczy do niej całkiem miniaturowy mózg (o wiele mniejszy nawet niż ten krzemowy znajdujący się w kalkulatorach). W tym pszczelim buzuje od aktywności elektryczno-chemicznej ledwie milion neuronów. Dla porównania: mózg człowieka składa się z 86 mld (tysięcy milionów) komórek nerwowych.

Żeby sprawdzić, czy pszczoły potrafią liczyć, badacze zaprojektowali sprytny eksperyment wykorzystujący naturalne zdolności tych owadów związane z widzeniem kolorów.

Najpierw nauczyli je kojarzyć niebieski z dodawaniem, a żółty z odejmowaniem. W tym celu wpuszczali kolejno 14 pszczół do labiryntu o kształcie litery Y. Jedna droga prowadziła w nim do słodkiego syropu, a druga - do gorzkiego roztworu chininy (wybór na prawo lub lewo był losowo zmieniany, żeby owady się nie przyzwyczaiły, że jedna droga jest zawsze słodka, a druga - gorzka).