Terminem "mała epoka lodowa" określa się ochłodzenie klimatu trwające od XIV w. do połowy XIX w., które dotknęło szczególnie Europę (jej ramy czasowe nie są ze stali i badacze ciągle dyskutują, kiedy się zaczęła, a także jakie rejony świata dotknęła).

Ponieważ jednak dotknęła ona również Amerykę, naukowcy wiązali z nią upadek amerykańskich cywilizacji rolniczych, które rozwinęły się przed europejskim podbojem.

Inni uczeni zwracali jednak uwagę, że mogło być odwrotnie - to podbój Ameryki przez Europejczyków i zagłada rdzennych Amerykanów doprowadziły do upadku amerykańskiego rolnictwa, a w efekcie - do ochłodzenia klimatu.

Jak to możliwe?

Scenariusz ówczesnej katastrofy klimatycznej (taką katastrofą jest każde gwałtowne zachwianie równowagi klimatycznej - wtedy ochłodzenie, a dziś globalne ocieplenie spowodowane rewolucją przemysłową) przedstawiają w piśmie "Quaternary Science Reviews" badacze z University College w Londynie oraz z Uniwersytetu w Leeds.