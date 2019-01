Naukowczyni z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ już od siedmiu lat prowadzi badania w Dolinie Sibundoy w południowej części Republiki Kolumbii.

- Storczyki są świetnym obiektem badawczym. Ich różnorodność, a także to, czego jeszcze o nich nie wiemy, jest naprawdę dużym polem do popisu dla naukowca. A Kolumbię wybrałam z prostego powodu - to właśnie tam storczyków jest najwięcej, bo ok. 5 tys. gatunków. Dla porównania: w Polsce mamy tylko 50 gatunków - mówi nam dr Kolanowska.

Rodzime storczyki nie wyglądają oczywiście tak efektownie jak piękne rośliny, które możemy kupić w specjalistycznych marketach, ale jak się dobrze im przyjrzeć, to też mają swój urok.

- Za pierwszym razem trafiłam do Kolumbii dzięki ambasadzie tego kraju w Polsce. Zostałam wysłana do jednego z parków narodowych w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie „Kolumbia - kraj megaróżnorodny” - mówi dr Kolanowska.